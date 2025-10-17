На Южном Урале потеплеет до +14

На Южном Урале похолодает, а потом снова потеплеет.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в выходные дни погоду в регионе будет определять область пониженного давления, с умеренным ветром и осадками различной интенсивностью – от слабых до умеренных. Возможны гололедные явления на отдельных участках дорог, особенно в горах.

В ночь на субботу, 18 октября, в большинстве районов ожидаются мокрый снег с дождем, днем – небольшие дожди. Ночью температура опустится до -3, днем воздух прогреется до +8.

В воскресенье прогнозируется аналогичная погода, но днем будет чуть теплее – до +9, а на юге – до +12.

В начале следующей недели антициклон из Казахстана, смещаясь на северо-восток, распространит свое влияние и на Челябинскую область. С ростом давления в регионе почти прекратятся осадки, ожидаются прояснения, а вместе с ними более интенсивное выхолаживании в ночное время и такой же интенсивный дневной прогрев. Так, в понедельник может потеплеть до +14.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube