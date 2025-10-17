Бензин на Южном Урале с начала года подорожал на 9 процентов

В Челябинской области бензин в течение сентября подорожал на 2,3%, а сначала текущего года – на 9%.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинскстате, наибольший рост отмечен на мраку АИ-92: в прошедшем месяце цена подскочила на 2,6%, а за 10 месяцев – на 9,35%.

АИ-95 «подрос» соответственно на 2,2% и 8,68% соответственно.

Более всего повезло тем, кто «заливает» АИ-98 – их расходы увеличились всего на 0,41% за сентябрь и 3,28% с начала года.

Челябинск, Софья Артемьева

