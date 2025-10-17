Водитель такси, устроивший аварию в центре Челябинска, никогда не имел прав

Водитель такси, устроивший сегодня аварию в центре Челябинска, никогда не имел прав. Об этом сообщили в ГАИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня утром недалеко от площади Революции. Автомобиль KIA выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Citroen Berlingo, а тот отлетел в Renault. Одна из машин загорелась.

Отметим, что на двух участницах инцидента была ливрея с «шашечками», обозначающая такси, – в том числе и на виновнице происшествия.

Водитель KIA находится в реанимации, госпитализированы еще трое.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube