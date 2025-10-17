Платные парковки в Челябинске будет организовывать консультант в области компьютерных технологий

К концу 2026 года в центре Челябинска должны появится 1 тыс. 527 платных парковочных мест. Их будет обустраивать московская компания «Городские технологии», основной вид деятельности которой – консультации и работы в области компьютерных технологий. Именно эта фирма выиграла конкурс на размещение платных парковок, объявленный городской администрацией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первоначальная стоимость контракта, за который боролись два участника, составляла 65 млн руб. В процесс торгов цена упала более чем в 2 раза – до 31,2 млн. рублей.

Платные парковки появятся на проспекте Ленина, улицах Цвиллинга, Пушкина, Тимирязева, Васенко, на Привокзальной площади и у ТК «Синегорье». Они должны быть оборудованы комплексами фотовидеофиксации. Кроме того, подрядчик должен разработать интернет-сайт, мобильное приложение и чат-бот, объединенные в систему.

