Вермуты Martini для России будут производить в Дагестане

Вермуты Martini Bianco и Martini Fiero будут производить в России. Это будет второе крупное производство вермутов Martini за пределами Италии за всю историю бренда с 1863 года (первое открыли в Аргентине).

Производство полного цикла планируется запустить на винодельне Сhateau Alvisa в Дербенте весной 2026 года. Предполагается выпускать около 1 млн дал вермута в год – это будет продукция исключительно для российского рынка.

Основой для дагестанской версии Martini станет вино из местного винограда, а концентрат субстанции из трав будут привозить из-за границы.

Маркироваться произведенный в России вермут будет, согласно ГОСТ, как «ароматизированный виноградосодержащий напиток из виноградного сырья».

