Челябинский таксист спас пенсионера от мошенников

Челябинский таксист спас сбережения пенсионера от мошенников.

Как сообщили РИА «Новый День», мужчина приехал на вызов к 75-летнему челябинцу. Тот передал ему сумку, сообщив, что ее нужно доставить родственникам в соседний город. Водитель поинтересовался, что в «посылке», и, когда выяснил, что там 575 тыс. рублей, обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов провели беседу с «отправителем» и пришли к выводу, что пожилой челябинец попал под влияние мошенников. Они объяснили пенсионеру ситуацию и вернули ему деньги.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество.

А бдительного таксиста обещали поощрить.

Челябинск, Повел Зварзин

