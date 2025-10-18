Челябинский таксист спас пенсионера от мошенников

Челябинский таксист спас сбережения пенсионера от мошенников.
Как сообщили РИА «Новый День», мужчина приехал на вызов к 75-летнему челябинцу. Тот передал ему сумку, сообщив, что ее нужно доставить родственникам в соседний город. Водитель поинтересовался, что в «посылке», и, когда выяснил, что там 575 тыс. рублей, обратился в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов провели беседу с «отправителем» и пришли к выводу, что пожилой челябинец попал под влияние мошенников. Они объяснили пенсионеру ситуацию и вернули ему деньги.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество.
А бдительного таксиста обещали поощрить.
Челябинск, Повел Зварзин
