На Южном Урале водители автобусов убили четырех человек

Более 23 тыс. нарушений правил дорожного движения выявлено в Челябинской области за 9 месяцев текущего года.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном ГАИ, они стали виновниками 72 аварий с пострадавшими, в которых погибли 4 человека и 90 получили травмы различной степени тяжести.

В ведомстве добавили, что еще 140 ДТП с пострадавшими совершили водители грузовиков: погибли 12 человек, 162 стали виновниками 140 аварий с пострадавшими. Из них 12 человек погибли, 162 ранены.



Челябинск, Софья Артемьева

