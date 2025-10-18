«Трактор» одержал непростую победу над «Салаватом»

Челябинский «Трактор» на домашнем льду переиграл «Салават Юлаев» из Уфы – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , обе команды до сих пор не могут обрести прежнюю форму. Но если челябинцы находятся в середине таблицы Восточной конференции, клуб из Башкирии занимает в настоящее время последнюю строчку. Однако встречи «Трактора» и «Салавата Юлаева» сохраняют остроту всегда, вне зависимости от места того или иного клуба в турнирной таблице.

Не стал исключением и сегодняшний матч в Челябинске. Лишь во втором периоде команды открыли счет. На 45-й минуте Джордан Гросс сделал наброс от синей линии, и Егор Коршков отправил шайбу в ворота гостей – 1:0, «черно-белые» открывают счет.

Но уже через три минуты Евгений Кулик с лету сравнял счет – 1:1.

И вновь потянулись напряженные минуты неизвестности.

Лишь на 58-й минуте челябинцы смогли реализовать большинство. Сначала Александр Кадейкин попытался взять ворота уфимцев штурмом, но голкипер гостей отразил его бросок. Первым к шайбе успел Михаил Григоренко, скинувший шайбу в круг вбрасывания, откуда Джош Ливо отправил ее в ближний открытый угол ворот «Салавата» – 2:1, трудная победа «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

