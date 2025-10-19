В одном из скверов Еманжелинска прохожие обнаружили раздетых детей: 5-летнюю девочку и двух 2-летних близнецов. Они гуляли одни. Малышей вернули домой, но через некоторое время они снова оказались на улице и опять без верхней одежды.

Очевидцы вызвали бригада скорой медицинской помощи, которая диагностировала у детей обморожение.

24-летняя мать заявила, что спала после ночной смены и не заметила, как дети ушли гулять. «В отношении женщины составлены протоколы. Многодетная семья, в которой воспитывается еще двое детей, поставлена на профилактический учет для дальнейшего контроля», – сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Еманжелинск, Софья Артемьева

