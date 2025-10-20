Бывший главный дорожник Челябинска получил за взятку условный срок

Бывшего главного дорожника Челябинска Дмитрия Шиляева осудили за получении взятки от фирмы-подрядчика.

Как сообщили РИА «Новый День», в ГУ СКРФ по Челябинской области, с 1 июня по 1 сентября 2022 года (Шиляев тогда занимал должность заместителя начальника отдела капитального строительства городского Комитета дорожного хозяйства) получил через посредника взятку в размере не менее 30 тыс. рублей от заместителя директора коммерческой организации. За это он сокрыл дефекта асфальтобетонного покрытия при выполнении дорожно-строительных работ в рамках муниципального контракта по ремонту Западного шоссе от Шершневской плотины до границы города. Кстати, стоимость контракта превышала 29 миллионов рублей.

Задержали экс-чиновника в мае 2024 года. Суд признал его виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 600 тыс. рублей. Кроме того, ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Челябинск, Софья Артемьева

