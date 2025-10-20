В Златоусте начал разрушаться мост, построенный всего год назад

В Златоусте обвалились обочины у моста через реку Тесьму, построенного всего год назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объект сдали в ноябре 2024 года: на то, чтобы уложить асфальт, установить ограждения и обустроить тротуар

из местного бюджета ушло более 13 млн рублей. Но теперь обочины обвалились, а с одной стороны моста исчезли поручни, что создает прямую угрозу падения в реку.

«Некачественное проведение работ и сомнительные решения ещё на этапе реализации или даже проектирования», – прокомментировали в Челябинском отделении ОНФ.

Общественники обратился в прокуратуру с просьбой о немедленной проверке качества работ.

Челябинск, Софья Артемьева

