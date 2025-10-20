В Челябинске завершили расследование хищения более 76,3 млн рублей при исполнении госконтракта

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о хищении более 76,3 млн рублей при исполнении государственного контракта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о директоре ООО «УралДорСтрой» Нвере Колозяне, которому вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, при выполнении работ в рамках заключенного с министерством дорожного хозяйства и транспорта региона государственного контракта по капитальному ремонту участка автомобильной дороги «Фершампенуаз – Париж – железнодорожная станция Джабык» был сокращен объем использованных дорожно-строительных материалов, что позволило значительно удешевить стоимость выполненных работ.

В период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года Колозян предоставил для оплаты заказчику документы, содержащие ложные сведения об объеме и стоимости материалов и таким образом похитил свыше 76,3 млн рублей, считают следователи.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.

Напомним, что в январе текущего года Колозяна уже приговорили к 5 годам лишения свободы со штрафом 40 млн рублей за передачу взятки главному специалисту отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» в сумме 8 млн рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube