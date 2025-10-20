Курорт ММК – горнолыжный центр «Абзаково» победил в престижном отраслевом конкурсе

Горнолыжный курорт «Абзаково» ПАО «ММК» вошел в число победителей всероссийского конкурса «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности».

В конкурсе, организованном Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ), ежегодно участвуют российские здравницы, максимально отвечающие критериям качественного клиентского сервиса. В АОТ подчеркивают, что здоровая конкуренция позволяет менеджменту санаториев и курортов посмотреть на свои объекты глазами гостей, зафиксировать сильные и слабые стороны для дальнейшего совершенствования внутренних процессов.

В этом году в жюри были представлены 123 проекта из разных регионов России. Ведущие отраслевые эксперты определили по пять лучших здравниц в каждой из пяти номинаций. Курорт «Абзаково» получил «бронзу» в категории «Лучшее пространство для отдыха». Итоги конкурса были подведены в Москве в рамках всероссийского форума «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности».

«Мы благодарны экспертному жюри за высокую оценку усилий большого коллектива «Абзаково», признание на таком уровне является важным знаком качества, – отметил заместитель генерального директора ПАО «ММК» по социальным вопросам Алексей Жлоба. – Для всей команды социального блока ММК – это сигнал, что мы движемся в верном направлении, создавая наилучшие условия для отдыха и оздоровления гостям всех наших санаторно-курортных объектов. Награда одновременно мотивирует на дальнейшее развитие курортной инфраструктуры ММК в соответствии с международными стандартами».

Напомним, горнолыжный центр (ГЛЦ) «Абзаково» расположен в 60 км от Магнитогорска, на живописной территории Республики Башкортостан. Гостям предлагают широкий спектр спортивных активностей, оздоровительных процедур и развлечений. Размещение предусмотрено в корпусах гостиничного типа, спорт-отеле и коттеджах. Курорт в числе прочего известен тем, что там неоднократно бывал и катался на лыжах президент России Владимир Путин.

Для поклонников горных лыж и сноубоурда в ГЛЦ обустроены 13 идеальных трасс разного уровня сложности, общей длиной 16 км и с перепадом высот до 320 м. Склоны оснащены шестью современными бугельными подъемниками, функционируют две пассажирские канатно-кресельные дороги. Помимо этого, на территории «Абзаково» есть круглогодичный картинг, веревочный городок, спортивные, детские и пикниковые зоны, хаски-город, прогулочные и беговые дорожки, обустроенный пляж, кафе, рестораны, прокат снаряжения и паркинги.

Магнитогорск, Павел Зварзин

