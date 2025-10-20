Сегодня ночью можно будет наблюдать редкое астрономическое явление

Сегодня ночью можно будет наблюдать редкое астрономическое явление: комета C/2025 A6 (Lemmon) максимально приблизится к Земле – менее чем на 90 млн километров и будет видна на безлунном небе вдали от городских огней даже невооруженным глазом. А в городе придется воспользоваться биноклем.

Наблюдать комету лучше всего перед рассветом (на северо-востоке) или сразу после заката (на северо-западе) рядом с созвездием Гончих Псов. Комета будет находиться между звездами Арктур и Гамма Волопаса. Ожидаемый пик яркости – 31 октября – 1 ноября.

Отметим, что в предыдущий раз C/2025 A6 пролетала мимо Земли 1350 лет, а следующая «встреча» состоится веков через 15.

Челябинск, Павел Зварзин

