Южноуральцам рекомендуют использовать замороженные овощи и фрукты

Медики рекомендуют южноуральцам использовать замороженные овощи и фрукты.

замороженные продукты не менее полезны, чем свежие, если они правильно обработаны.

Овощи и фрукты для заморозки собирают в период их максимальной зрелости, когда они наиболее питательны. Сразу после сбора их подвергают шоковой заморозке: продукты быстро охлаждаются до очень низких температур, что предотвращает образование крупных кристаллов льда и помогает сохранить клеточную структуру и, соответственно, витамины и минералы. В итоге все полезные вещества сохраняются до момента использования.

«Замороженные овощи и фрукты могут стать отличной основой для здорового питания и помочь поддерживать баланс необходимых веществ в организме»,– резюмировала заведующая отделением медицинской профилактики, врач по медицинской профилактике Аргаяшской РБ Дина Туктарова.

Челябинск, Софья Артемьева

