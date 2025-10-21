В Челябинске и Копейска проезд в общественном транспорте подорожает на 10-16 процентов

В общественном транспорте Челябинска и Копейска в ноябре подорожает проезд.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, цены на проездные билеты вырастут на 10%, по остальным тарифам – в среднем на 15,8%.
С 1 ноября 2025 года стоимость одной поездки составит:
муниципальные маршруты (в пределах Челябинска и Копейска):
- транспортная карта: 40 рублей (ранее 34 рубля)
- банковская карта: 44 рубля (ранее 37 рублей)
- наличные: 50 рублей (ранее 43 рубля)
- разовый проезд для городских льготников (с 50% скидкой): 20 рублей (ранее 17 рублей);
появляется новый тариф: суточный безлимитный проездной – 150 рублей;
месячный проездной будет стоить 1600 рублей (ранее 1450 рублей);
межмуниципальные пригородные маршруты (в пределах Челябинской агломерации: Челябинск, Копейск, Сосновский округ):
- транспортная/банковская карта: 50 рублей (ранее 43 рубля)
- наличные: 55 рублей (ранее 48 рублей);
межмуниципальные маршруты (за пределами Челябинской агломерации):
- среднее увеличение тарифа за 1 км – на 12%: с 4,45 до 5 рублей.
Челябинск, Софья Артемьева
