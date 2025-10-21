В Челябинске и Копейска проезд в общественном транспорте подорожает на 10-16 процентов

В общественном транспорте Челябинска и Копейска в ноябре подорожает проезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, цены на проездные билеты вырастут на 10%, по остальным тарифам – в среднем на 15,8%.

С 1 ноября 2025 года стоимость одной поездки составит:

муниципальные маршруты (в пределах Челябинска и Копейска):

транспортная карта: 40 рублей (ранее 34 рубля)

банковская карта: 44 рубля (ранее 37 рублей)

наличные: 50 рублей (ранее 43 рубля)

разовый проезд для городских льготников (с 50% скидкой): 20 рублей (ранее 17 рублей);

появляется новый тариф: суточный безлимитный проездной – 150 рублей;

месячный проездной будет стоить 1600 рублей (ранее 1450 рублей);

межмуниципальные пригородные маршруты (в пределах Челябинской агломерации: Челябинск, Копейск, Сосновский округ):

транспортная/банковская карта: 50 рублей (ранее 43 рубля)

наличные: 55 рублей (ранее 48 рублей);

межмуниципальные маршруты (за пределами Челябинской агломерации):

среднее увеличение тарифа за 1 км – на 12%: с 4,45 до 5 рублей.

Челябинск, Софья Артемьева

