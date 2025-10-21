Челябинскую туристку, пропавшую в горах Башкирии, нашли живой

Южноуральскую туристку, пропавшую в горах Башкирии, нашли живой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 43-летнюю Полина Захарова 18 октября отправилась на Большой Иремель в составе группы. Но отстала от попутчиков. Они заметили пропажу, только когда спустились к подножию горы.

Челябинку несколько дней искали сотни спасателей и волонтеров со специальной техникой: обследовали более 27 километров лесных троп, в том числе и с воздуха – был привлечен вертолет. Сегодня ее нашли в районе Тыгынских болот.

Женщину транспортировали в Белорецк, где врачи оценят ее состояние.

Челябинск, Софья Артемьева

