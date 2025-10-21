Челябинская область вошла в десятку регионов по объему сокращения выдачи кредиток

Челябинская область вошла в десять российских регионов по объему сокращения выдачи кредитных карт.

Как сообщили РИА «Новый День» в Национальном бюро кредитных историй, в августе южноуральцы оформили в банках около 34 тыс. кредиток, а в сентябре – на 8,6% меньше.

Аналогичная ситуация отмечается и в целом по стране: количество вновь выданных кредитных карт в сентябре к августу снизилось на 8,9% – до 1,23 млн единиц.

Причина, по мнению экспертов в том, что готовность банков к риску остается на довольно низком уровне. «Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, поэтому кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей», – пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Челябинск, Софья Артемьева

