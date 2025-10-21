Южноуральцы получают жизненно важные препараты через прокуратуру

Житель Челябинской области обратился в управление Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу, заявив о нарушении его прав на льготное лекарственное обеспечение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, мужчина является инвалидом 3 группы в связи с заболеваниями сердца и состоит на учете у врача-кардиолога.

Для профилактики инсульта, гипокалиемии, лечения нарушений сердечного ритма ему назначены ряд лекарств, которые должны предоставляться на льготной основе.

«В ходе прокурорской проверки выявлены перерывы в обеспечении заявителя медикаментами.

Причинами стали просчеты в деятельности ГБУЗ «Районная больница села Долгодеревенское», сотрудниками которой при направлении заявок в региональный Минздрав не учитывались реальные потребности пациентов, а по одному препарату заявки не направлялись вовсе. Аналогичные нарушения прав на лекарственное обеспечение установлены в отношении еще 38 пациентов», – рассказали в прокуратуре.

Главному врачу больницы внесено представление, к дисциплинарной ответственности привлечены врач общей практики и заместить главного врача. Это подействовало: все пациенты обеспечены выписанными им лекарственными препаратами.

Челябинск, Софья Артемьева

