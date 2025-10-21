Челябинская психоневрологическая больница решила получить эксклюзивные права на кукуху

Челябинская областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1 решила закрепить за собой эксклюзивные права на Кукух – заявка на регистрацию соответствующего товарного знака направлена в Роспатент.

Как уже сообщал «Новый День», челябинцы вдохновились примером коллег из Пермского края, избравших своим талисманом белочку. Южноуральцы решили, что их «домашним животным» станет кукушка. Точнее, кукух – образ задумывался мужским. В первую коллекцию мягких игрушек вошли Кукух в белом халате, Кукух в смокинге, Кукух в кепке, Кукух с чемоданом и Кукуха в сарафане.

Уже в процессе изготовления плюшевых птичек в больнице задумались о защите авторских прав и обратились в Роспатент, чтобы никто не смог воспользоваться идеей в коммерческих целях и не начал продавать идентичные или похожие сувениры.

Отметим, что регистрация товарного знака может занять больше года

Челябинск, Софья Артемьева

