В Челябинске заведующую детсадом наказали за грубость воспитателя

В Челябинске привлекли к ответственности заведующую детским садом за грубость воспитателя.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в начале августа в дошкольном учреждении, расположенном по адресу ул. Молодогвардейцев – 62Б.
На веранде воспитатель толкнула 5-летнего мальчика. Он упал и получил довольно большие ссадины. Женщина объяснила свое поведениетем,что ребенок вел себя агрессивно и напал на нее.
Прокуратура провела проверку и привлекла руководителя детсада к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций) – ее оштрафовали на 10 тыс. рублей, на воспитателя наложено дисциплинарное взыскание.
Челябинск, Софья Артемьева
