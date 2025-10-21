Более половины южноуральцев собираются работать на пенсии

Более половины южноуральцев не собираются на «заслуженный отдых» после наступления пенсионного возраста – они намерены продолжить работу. Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 30% уже вышедших на пенсию тоже продолжают трудиться.

75% участников опроса старше 55 лет сообщили, что им придется продолжить трудовую деятельность из-за нехватки средств. 8% и вовсе являются в семье единственным кормильцем. При этом каждый третий отметил, что не хочет сидеть без дела на пенсии при любом финансовом раскладе.

И только 4% южноуральцев готовы оставить работу сразу по достижению пенсионного возраста.

Челябинск, Софья Артемьева

