«Трактор» в гостях не смог одолеть «Салават»

Челябинский «Трактор» в Уфе уступил «Салавату Юлаеву» – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , команды активно атаковали на протяжении всего матча. Хозяева чаще бросали по воротам, гостям больше везло в отборе. Но «Трактору» сегодня явно не везло.

На 11-й минуте голкипер челябинцев Крис Дригер щитком отразил шайбу, брошенную с пятака Владиславом Ефремовым, а успевший к отскоку Артем Горшков поразил пустой угол ворот «черно-белых» – 1:0, «Салават» открывает счет.

А на 19-й минуте встречи челябинцы открыли свой счет – на скамью штрафников отправился Михаил Григоренко.

Во втором периоде уфимцы записали на свой счет одно удаление. Гости добавили к общему количеству еще два: в штрафном боксе побывали Григорий Дронов и Арсений Карамыслов. Как раз отсутствием первого и воспользовались на 23-й минуте игроки «Салавата»: Александр Жаровский увеличил отрыв хозяев до двух шайб.

В третьей двадцатиминутке «черно-белые» продолжили удаляться: на 43-й минуте площадку на 2 минуты покинул Егор Коршков. Впрочем, челябинцы выстояли в меньшинстве.

На 50-й минуте матча уфимцы провели быструю атаку, и на сей раз Крис Дригер не смог отразить удар Владислава Ефремова с пятака – 0:3, не могут гости переломить ситуацию.

На 54-й минуте в меньшинстве оказались уфимцы. И Крис Дригер убежал с ворот, чтобы дать возможность одноклубникам вывести шесть полевых игроков против четверых хоккеистов «Салавата». Но и с перевесом в два игрока челябинцы не смогли забить. Хотя на исходе большинства «черно-белые» умудрились-таки поразить ворота хозяев. Но судьи шайбу не засчитали.

Наконец, на 57-й минуте встречи Андрей Светлаков, уже в равных составах оказавшийся на пятаке у ворот «Салавата», не растерялся после падения голкипера и отправил шайбу в пустой угол ворот – 1:3.

Тут же уфимцы вновь оказались в меньшинстве. Крис Дригер снова покинул створ ворот. И на 58-й минуте Михаил Григоренко реализовал преимущество «Трактора» 6 на 4 – 2:3.

На 59-й минуте голкипер «черно-белых» в третьий раз убежал на скамью запасных. Но не хватило уже времени челябинцам – 2:3, уступает «Трактор».

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube