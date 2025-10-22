В администрации Копейска провели обыски

В администрации Копейска и колонии №8 работают силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о незаконном заключении контракта на 51 миллион рублей.

«Следствием установлено, что с июня 2023 года по декабрь 2024 года неустановленные должностные лица из числа руководства муниципального казенного учреждения, достоверно зная о невозможности выполнения ИК-8 муниципального контракта по благоустройству аллеи по проспекту Славы общей стоимостью свыше 51 млн рублей – ввиду отсутствия у учреждения необходимых сил, техники и средств, – заключили указанный контракт с данным учреждением как с единственным поставщиком, без проведения конкурсных процедур», – сообщили в СУ СКРФ по Челябинской области.

Кроме того, «в период с декабря 2023 года по декабрь 2024 года лица из числа руководства двух коммерческих организаций, действуя совместно и согласованно с сотрудниками исправительного учреждения, при заключении государственных контрактов на поставку товаров на общую сумму свыше 49 млн рублей, завысили стоимость реализуемого имущества на сумму свыше 22,5 млн рублей, в том числе, путем предоставления коммерческих предложений, содержащих недостоверные сведения о цене строительных материалов».

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube