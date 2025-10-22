На озере Увильды демонтировали забор, закрывающий проход к воде

На озере Увильды демонтировали забор, который ранее ограничивал проход к береговой полосе общего пользования.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГБУ «ООПТ Челябинской области», нарушение сотрудники ведомства обнаружили в ходе плановой проверки охранной зоны памятника природы.

Владельцу участка было направлено требование восстановить свободный доступ к воде, но он его проигнорировал. Поэтому вопрос пришлось обращаться в суд.

После этого собственник убрал забор, и производство по делу прекратили.

«Ограничение прохода по береговой полосе общего пользования, ширина которой для большинства водных объектов составляет 20 метров, запрещено статьёй 6 Водного кодекса Российской Федерации»,– напомнили в региональном минэкологии.

Челябинск, Софья Артемьева

