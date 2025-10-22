российское информационное агентство 18+

РКН ограничивает работу популярных мессенджеров «для противодействия преступникам»

На Урале отмечают проблемы в работе популярных мессенджеров WhatsApp* и Telegram. Аналогичная информация поступает из регионов Сибири и Поволжья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пользователи рассказывают, что сообщения не приходят и не отправляются. У некоторых не загружается контент.

В РКН пояснили, что ограничения вводятся «для противодействия преступникам»:

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан», – заявили введомтсве.

WhatsApp* принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной.

Челябинск, Софья Артемьева

