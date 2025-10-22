У главы одного из районов Челябинской области забрали автомобиль бизнес-класса

Глава Ашинского района Вадим Сергеев остался без автомобиля бизнес-класса.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, глава муниципалитета и местное собрание депутатов увеличили уставной капитал ООО «Коммунальный сервис», занимающегося уборкой дорог и сбором отходов, для приобретения «Toyota Avalon». Машину купили без конкурса, а потом передали в аренду администрации Ашинского муниципального района для Сергеева.
«Такая закупка запрещена постановлением правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616. Учитывая нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, прокурор обратился в суд с иском о признании сделок ничтожными», – пояснили в ведомстве.
Арбитражный суд Челябинской области исковые требования удовлетворил в полном объеме.
Челябинск, Софья Артемьева
