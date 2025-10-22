В Копейске молодежь устроила массовое побоище – драка попала на видео.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в сквере в имени Калинина. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как около 20 подростков поджидали кого-то на центральной аллее. Оппонентов оказалось раза в полтора больше, да и выглядели они старше и сильнее. Разговора не получилось: младшие бросились в рассыпную, старшие кинулись за ними. Тех, кого поймали, избили. Сообщается о двух пострадавших.
В полиции заявили, что к ним никто не обращался, но участников драки разыскивают.
Копейск, Софья Артемьева
