На одном из предприятий Челябинской области произошел взрыв, есть погибшие

На одном из предприятий Копейска произошел взрыв.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», все случилось около полуночи – челябинцы услышали громкие резкие звуки и увидели дым в районе Чурилово.
На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба.
«По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибли четыре человека, еще несколько пострадали. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет», – заявил губернатор Алексей Текслер. Пока основная версия – нарушение техники безопасности.
Челябинск, Павел Зварзин
