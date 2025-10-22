российское информационное агентство 18+

Среда, 22 октября 2025, 23:42 мск

На одном из предприятий Челябинской области произошел взрыв, есть погибшие

На одном из предприятий Копейска произошел взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все случилось около полуночи – челябинцы услышали громкие резкие звуки и увидели дым в районе Чурилово.

На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба.

«По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибли четыре человека, еще несколько пострадали. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет», – заявил губернатор Алексей Текслер. Пока основная версия – нарушение техники безопасности.

