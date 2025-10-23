Число жертв после ЧП на предприятии в Копейске выросло до 9

Увеличилось число погибших после ЧС на одном из предприятий в Копейске. Речь теперь идет от 9 жертвах.

«На данный момент подтверждается гибель 9 человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести», – пояснил Текслер.

По оперативным данным, возгорание, возникшее на предприятии после взрыва, локализовано, ведется разбор завалов.

Семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая, сообщил Текслер.

Копейск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube