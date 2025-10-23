Для сотрудников предприятия, на котором произошел взрыв, и их родственников организовали канал связи

Сотрудники предприятия, на котором вчера произошел взрыв, их родные и близкие могут уточнить информацию и получить разъяснения по телефону +7 (919) 310-11-53.

Сейчас на месте ведется разбор завалов.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП произошло накануне около полуночи в Копейске. Взрыв был такой силы, что его услышали и увидели в нескольких районах соседнего Челябинска, а в микрорайоне Чурилово выбило окна.

Погибли 9 человек, 5 госпитализированы в тяжелом состоянии, информация по пропавшим без вести уточняется.

Губернатор Челябинской области опроверг версию атаки беспилотников.

Челябинск, Павел Зварзин

