Южноуральцы потеряли более 7 млн рублей, решив купить автомобиль через интернет

Южноуральская семья лишилась более 7 миллионов рублей, решив купить автомобиль через интернет.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, супруги хотели машину определенной модели, но не нашли ее в продаже в регионе, зато им попалось предложение на одном из сайтов. Они связались с «продавцом» в мессенджере, заключили договор, заплатили требуемую сумму и таможенные услуги. В ответ им прислали фото машины на автовозе и договор купли – продажи. А затем –

квитанцию на утилизационный сбор, уверяя, что большая часть суммы будет возвращена после постановки автомобиля на учет.

Но у покупателя не хватало денег, тогда «продавец» предложил оплатить половину от имени компании, но после внесения этой суммы заявил, что вторая часть не может быть переведена якобы из-за закона о противодействии терроризму, и южноуральцам пришлось доплачивать самим.

Потом появился еще один сбор – за провоз автомобиля по территории другой страны. У пары снова не хватило средств, «продавец» предложил одолжить недостающую сумму, но затем сообщил, что банк якобы заблокировал перевод, и супругам пришлось снова искать деньги. Следом появилась квитанция на оплату НДС. Тут южноуральцы поняли, что их обманули и обратились в полицию. Общая сумма ущерба превысила 7 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Коркино, Павел Зварзин

