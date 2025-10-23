В Копейске объявлен режим ЧС, число пострадавших выросло

Количество пострадавших во время взрыва в Копейске увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», госпитализированы 5 человек. Их состояние стабильно тяжелое. Двух пациентов перевезли в ожоговый центр, еще двух в областную клиническую больницу №1. Одна женщина остается в городской больнице Копейска, так как пока не подлежит транспортировке.

14 человек лечатся амбулаторно: 4 находятся под патронатом дома, 9 обратились в травмпункт копейской городской больницы №1 с травмами легкой и средней степени тяжести – им назначено лечение, в госпитализации нет необходимости. Еще одному вызывали скорую помощь, он тоже лечится дома.

В Копейске введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации.

На предприятии обследуют территории. Для разбора завалов прибыла группировка Уральского учебного спасательного центра.

«Идет следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии. Хочу еще раз подчеркнуть – об атаке БПЛА речь не идет», – заявил губернатор Алексей Текслер.

Челябинск, Павел Зварзин

