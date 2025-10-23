В Копейске продолжается поиск пропавших во время взрыва

12 человек пропали без вести во время взрыва на предприятии в Копейске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас на месте ЧП работают следователи и спецслужбы, проверяя территорию на наличие опасных веществ.
Завод вместе с администрацией города организует похороны 10 погибших.
Напомним, 24 октября объявлено в Челябинской области днем траура, все развлекательные шоу должны быть отменены.
По словам министра культуры Алексея Бетехтина, остальные мероприятия будут начинаться с минуты молчания. Театры и концертные залы будут работать на основе классического репертуара.
Челябинск, Павел Зварзин
