В Копейске продолжается поиск пропавших во время взрыва

12 человек пропали без вести во время взрыва на предприятии в Копейске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас на месте ЧП работают следователи и спецслужбы, проверяя территорию на наличие опасных веществ.

Завод вместе с администрацией города организует похороны 10 погибших.

Напомним, 24 октября объявлено в Челябинской области днем траура, все развлекательные шоу должны быть отменены.

По словам министра культуры Алексея Бетехтина, остальные мероприятия будут начинаться с минуты молчания. Театры и концертные залы будут работать на основе классического репертуара.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube