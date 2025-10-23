«Трактор» уступил во втором матче уральского дерби

Челябинский «Трактор» в Екатеринбурге не смог одолеть «Автомобилист» – 3:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом дерби нынешнего сезона, состоявшемся чуть больше месяца назад также в Екатеринбурге, челябинцы не дали «Автомобилисту» ни единого шанса, выиграв 2:0.

Но тогда «Трактор» выступал в роли одного из лидеров КХЛ и финалиста предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина. Однако за прошедшие с начала нового сезона полтора месяца «черно-белые» все еще не нашли свою игру, и на данный момент занимают лишь пятое место в таблице Восточной конференции, уступая екатеринбуржцам одну строку.

Впрочем, это не помешало гостям открыть счет уже на 45-й секунде первого периода. Семен Дер-Аргучинцев отправил шайбу от левого борта в центр зоны, откуда Руслан Агламзянов в касание загнал ее в ворота «Автомобилиста» – 1:0, «Трактор» открывает счет.

Остальная часть игрового отрезка прошла в обоюдных атаках. Но счет на табло так и не изменился.

А на первой минуте второго игрового отрезка шайба оказалась уже в воротах челябинцев. Но тренерский штаб «черно-белых» взял запрос на пропущенную остановку игры. Изучив видео момента, судьи зафиксировали пас рукой у хозяев и гол не засчитали.

Зато на 35-й минуте матча у екатеринбуржцев все получилось. Ярослав Бусыгин отдал пас Максиму Денежкину, тот броском с ползоны не смог пробить Криса Дригера, но Бусыгин отправил отскочившую шайбу в открытый ближний угол ворот челябинцев – 1:1.

А через 2 минуты 15 секунд Джесси Блэкер с подачи Кертиса Волка вывел «Автомобилист» вперед – 2:1, не слишком удачный период для «Трактора».

В третьей двадцатиминутке хозяева продолжили давить. На 47-й минуте Стефан Да Коста с подачи Брукса Мэйсека увеличил отрыв от челябинцев до двух шайб. Но «черно-белые» решили держаться до конца. И на 53-й минуте Михаил Григоренко снова сократил отставание до минимума – 2:3.

На 58-й минуте Крис Дригер убежал с ворот «Трактора», уступая место шестому полевому игроку. И на этом гостей поймал Никита Шашков – 4:2.

Полминуты спустя голкипер челябинцев вновь покинул створ. И на сей раз Андрей Светлаков сделал счет 3:4.

В конце 59-й минуты вновь Дригер убежал с ворота. И Ярослав Бусыгин отправил шайбу в пустой створ – 5:3, уверенная победа «Автомобилиста».

Челябинск, Виктор Елисеев

