Экс-председателю КДХ Челябинска сократили срок в колонии

Экс-председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров проведет в колонии на год меньше, чем было определено судом первой инстанции.

Как уже сообщал «Новый День», чиновника задержали в декабря 2022 года. Следствие посчитало, что в 2020 году с его одобрения была завышена начальная цена контракта на озеленение центральной части Челябинска.

Впоследствии Кучитаров не только подписал с коммерческой фирмой контракт по завышенной стоимости на сумму не менее 32 миллионов рублей, но еще и согласовал оплату невыполненных работ на сумму не менее 8 миллионов рублей.

Гособвинитель потребовал приговорить его к девяти годам колонии общего режима, а также конфисковать имущество и деньги на общую сумму 80 миллионов рублей. Кроме того, прокурор настаивает на запрете экс-чиновнику занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Защита настаивала, что в его действиях нет признаков преступления.

Курчатовский районный суд в марте текущего года признал Кучитарова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. А также запретил занимать должности в органах местного самоуправления в течение 2 лет и 9 месяцев и взыскал в пользу мэрии 32 млн рублей.

Обе стороны этот вердикт обжаловали. В итоге срок сократили до 5 лет 9месяцев.

Челябинск, Павел Зварзин

