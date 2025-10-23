Еще два челябинских предприятия попали под санкции ЕС

Еще два челябинских предприятия попали под санкции Евросоюза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 12 ноября вступит в действие 19-ый пакет санкций, в числе прочего предусматривающий запретительные меры в отношении

компании «Битван», являющаяся официальным представителем китайского станкостроительного завода Z-MaT и обслуживающая станки с ЧПУ.

В список внесли и предприятие химико-машиностроительного профиля «Сигнал».

Напомним, под санкциями ЕСА уже находятся такие южноуральские предприятия

как ЧТПЗ, ЧТЗ, ЧКПЗ, АЗ «Урал», ГРЦ имени Макеева, Ашиннский метзавод и другие.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube