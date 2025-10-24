Прокуратура утвердила обвинение в отношении бывшего замдиректора челябинского МКУ «Городская среда»

В прокуратуре Челябинской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора МКУ «Городская среда» Снежаны Довженко.

Как уже сообщал «Новый День», ее задержали в январе текущего года по подозрению во взятке в сумме 140 тыс. рублей, которую она получила в 2022 за содействие предпринимателям по заключению и продлению договоров для размещения автомастерской, шиномонтажа, кафе и стоянки на земле, принадлежащей муниципалитету.

На автомобиль Довженко «Mazda СХ7» стоимостью 1,1 млн рублей, а также на банковские счета в сумме 9,8 млн рублей наложили арест.

«Кроме того, утверждено обвинительное заключение в отношении 52-летней жительницы Челябинска, которая оказывала юридические услуги коммерсантам и являлась посредником при передаче взятки указанному должностному лицу», – добавили в ведомстве.

Уголовные дела направлены для рассмотрения в Курчатовский районный суд Челябинска.

Челябинск, Павел Зварзин

