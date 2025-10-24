Южноуралец прикинулся эмбрионом, чтобы не платить алименты

Житель Златоуста рискнул жизнью и здоровьем, не желая платить алименты, а потом и вовсе прикинулся эмбрионом, но его выдал собственный автомобиль.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении ФССП, в отношении мужчины неоднократно возбуждались исполнительные производства по взысканию алиментов на сына. Бывшая жена несколько раз направляла исполнительный документ в судебным приставам, но через некоторое время его отзывала, видимо, поверив обещаниям отца ребенка. В очередном заявлении взыскатель указала недополученную сумму алиментов – порядка 1,2 миллионов рублей.

Должник получил документы через Госуслуги, но реакции не последовало. Приставы выяснили, что горе-папаша не трудоустроен, есть счета, которые были арестованы. Из имущества – доля в квартире, где он живет с новой семьей, а также автомобиль, который фигурировал и ранее, но, по словам должника, был продан без переоформления. На все имущество должника наложили запреты регистрационных действий, автомобиль объявили в розыск. И пришли к должнику домой. Якобы проданный автомобиль стоял у подъезда. На звонки в дверь никто не отзывался, но лаяла собака, поэтому решили подождать. Часа через полтора из квартиры вышла девочка, которая на вопрос, где папа, честно ответила: дома. Приставы вновь позвонили в квартиру, дверь открыл подросток, сообщивший, что он дома один.

«В случае с принудительным приводом должника судебный пристав имеет право на осмотр помещения, – уточнили в ведомстве. – Квартиру осмотрели, но никого не нашли. Пришлось уйти, но стоявший у подъезда автомобиля должника привлек внимание запотевшими стеклами».

Заглянув внутрь, приставы увидели на заднем сидении лежавшего в позе эмбриона «подопечного» – босого, в домашних шортах. На требование открыть автомобиль, мужчина заявил, что замок сам закрылся и заблокировался, но в итоге вынужден был подчиниться и предстать перед служителями закона.

Оказалось, что в тот момент, когда приставы спросили у его дочери, где папа, он решил сбежать через балкон, благо квартира на втором этаже. Сиганул в чем был и спрятаться в машине. Подвело незнание физики: выпавший на холодном стекле автомобиля конденсат паров выдыхаемого воздуха и привлек внимание судебных приставов.

Прыгуну назначено наказание в виде обязательных работ. Протокол за воспрепятствование действиям судебных приставов находится на рассмотрении, нарушителю грозит штраф.

Кроме административной ответственности должнику ограничили выезд за пределы Российской Федерации и право управления транспортным средством. Судебные приставы запросили в ГАИ, кому принадлежит автомобиль: если нынешней супруге, то возможно обращение в суд за выделением доли в имуществе и ее аресте.

Сам мужчина в очередной раз обещал исправиться, официально трудоустроиться или встать на учет в службу занятости. Если он и дальше будет уклоняться от уплаты алиментов, его ждет уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ.

Златоуст, Павел Зварзин

