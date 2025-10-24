В промышленных городах Южного Урала продлили режим НМУ

Режим неблагоприятных метеоусловий в промышленных городах Челябинской области продлили до 27 октября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», состояние приземного слоя атмосферы, способствующее накоплению загрязняющих веществ наблюдается в регионе с 20 октября.

Сегодня Челябинский ЦГМС сообщил, что в Челябинске, Коркино, Златоусте и Карабаше они сохранятся до 19 часов понедельника.

Челябинск, Софья Артемьева

