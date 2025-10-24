Семьи погибших во время взрыва в Копейск получат по10 млн рублей

Семьи погибших во время взрыва сотрудников завода в Копейск получат по10 миллионов рублей. Пострадавшие, в зависимости от тяжести, от 1 миллиона до 2 миллионов рублей. Деньги выплатит предприятие – об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент подтверждена гибель 12 человек, местонахождение еще 11 пока неизвестно.
29 человек получают медицинскую помощь: 6 госпитализированы, 5 из них в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно.
Челябинск, Софья Артемьева
