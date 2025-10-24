российское информационное агентство 18+

Суббота, 25 октября 2025, 00:02 мск

«Трактор» остался без ведущего защитника на ближайшие пять матчей

Одного из ведущих защитников челябинского «Трактора» Григория Дронова дисквалифицировали на пять ближайших матчей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел инцидент, произошедший накануне на 35 минуте матча «Трактор» – «Автомобилист». Дронов, пытаясь перехватить шайбу у соперника, налетел на линейного судью Сергея Болдырева и толкнул его в спину, тот упал на лед. Арбитры пришли к выводу, что действия хоккеиста носили намеренный характер, а потому его удалили с поля до конца игры.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Григория Дронова по п.1.27. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ», – сообщили в лиге вердикт СДК. Помимо дисквалификации, на хоккеиста наложили денежный штраф.

Челябинск, Павел Зварзин

