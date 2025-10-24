Генпрокуратура требует у семьи экс-владельца ЮГК еще 5 млрд рублей

Генпрокуратура намерена взыскать с семьи экс-владельца ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова еще около 5 млрд. рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий иск к самому олигарху и его дочерям Александре Струковой и Евгении Кузнецовой (обе живут в Европе) подан в Пластовский городской суд. В ведомстве считают, что эти активы были получены коррупционным путем и с помощью дочерей выведены и легализованы за границей, пишет Коммерсант.

Генпрокуратура требует обратить в госказну имущество общей стоимостью 1,4 млрд руб. и денежные средства в сумме 3,5 млрд руб.

Пласт, Игорь Юров

