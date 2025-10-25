Зима на Южный Урал не торопится

Зима в Челябинскую область придет не ранее второй декады ноября.

Как сообщили РИА «Новый День», в региональном центре ЦГМС, ночь столбики термометров уже опускаются ниже 0, но днем воздух будет прогреваться до +10, а на крайнем юге и до+13.

К следующим выходным похолодает до -1, однако через пару дней снова ожидается выше +5. И только после 10 ноября дневные температуры «закрепятся» в минусовой зоне.

Осадки все это время будут идти в виде дождя, иногда – со снегом.

Челябинск, Софья Артемьева

