«Трактор» с трудом одолел одного из аутсайдеров КХЛ

Челябинский «Трактор» в Новосибирске обыграл после серии буллитов «Сибирь» – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , встреча с занимающей предпоследнее место на Востоке командой далась челябинцам очень тяжело. Впрочем «Сибирь» всегда была очень неудобным соперником, особенно играя в родных стенах.

Уже на 5-й минуте матча сибиряки поймали гостей на пересменке. Егор Аланов по левому флангу влетел в зону «Трактора» и из круга для вбрасывания пушечным ударом отправил шайбу в дальний угол – 1:0, «Сибирь» открывает счет.

На 10-й минуте Андрей Светлаков в борьбе заехал игроку новосибирцев между ног, и челябинцы на пять минут остались вчетвером. Но это помогло «черно-белым» собраться. На 14-й минуте встречи Сергей Телегин отправил шайбу из своей зоны на ход Василию Глотову. Челябинец бросил из-под защитника, но на месте оказался голкипер «Сибири». Однако шайба вновь оказалась у Глотова, который выехал на пятак, красиво переиграл вратаря сибиряков и закатил снаряд в створ – 1:1, в меньшинстве сравнивает счет «Трактор».

При равном счете команды ушли на первый перерыв. Во второй двадцатиминутке долго длилось безголевое противостояние. Но в его концовке хозяева быстро переломили ход игры. На 37-й минуте после нарушения со стороны челябинцев, выпустив на отложенном штрафе шестого полевого игрока, сибиряки выходят вперед – 2:1, шайбу на свой счет записал Иван Чехович. А две минуты спустя хозяева убежали в контратаку, и Кирилл Рассказов сделал счет 3:1.

Но очень не хотелось «черно-белым» уступать команде, расположившеся на предпоследней строчке турнирной таблицы Востока. На 51-й минуте Семен Дер-Аргучинцев скидывает шайбу Михаилу Григоренко, и тот, сместившись к центру, со средней дистанции расстреливает ворота «Сибири» – 2:3.

На 57-й минуте Сергей Мыльников убежал с ворот, и вшестером гости сравнивают счет – 3:3, на 58-й минуте матча отличился Егор Коршков.

После этого челябинцы продолжили атаковать. Но удержали сибиряки счет до сирены.

В овертайме инициативу сохранили за собой гости. Но так и не смогли забросить решающую шайбу.

В буллитах прекрасно сыграл Сергей Мыльников, отразивший два из трех бросков. Точны оказались и Семен Дер-Аргучинцев и Василий Глотов. Итог – 4:3, тяжелая победа «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

