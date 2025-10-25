Аэропорт Челябинска переходит на зимнее расписание

Аэропорт имени Курчатова переходит к работе по зимнему расписанию.

Как сообщили РИА «Новый День» в воздушной гавани в этом сезоне 16 авиакомпаний будут обслуживать 20 прямых маршрутов: 12 – внутри России, 4 – в СНГ и 4 – в страны дальнего зарубежья.

В Москву запланировано до 7-8 рейсов в сутки авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». В Санкт-Петербург ежедневно будут летать «Россия» и «Победа», 4 рейса в неделю организует «Smartavia».

«Уральские авиалинии», «Nordwind Airlines», «Икар» и «Победа» запланировали регулярные рейсы в Сочи, в Минеральные Воды будет возить «Азимут». «NordStar» продолжит выполнять полетную программу в Краснодар, с 26 октября добавятся рейсы от авиакомпании «Уральские авиалинии».

Новое направление – в Ханты-Мансийск – будет обслуживать авиаперевозчик «РусЛайн». Южноуральцам по-прежнему будут доступны прямые перелеты в Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Норильск, Сургут, Калининград.

Среди регулярных международных направлений– Ереван, Минск, Ош, Душанбе.

Можно будет улететь из Челябинска и к теплому морю: чартерные перевозки будут организованы в Шарм-Эль-Шейх, Хургаду, Пхукет. «Azur Air» возобновит рейсы в Камрань.

«Авиакомпании могут отменить или перенести рейс, поэтому график полетов лучше периодически уточнять, – предупредили в аэропорту Челябинска. – Информацию о стоимости билетов и условиях перевозки смотрите на сайтах авиаперевозчиков».

Челябинск, Софья Артемьева

