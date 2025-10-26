Посетительницу придорожного кафе запрели в туалете, чтобы им не воспользовались дети

На Южном Урале посетительницу придорожного кафе запрели в туалете, чтобы им не воспользовались дети.

Это случилось, когда к заведению подъехал автобус, полный школьников, направлявшихся из поселка Рощино на экскурсию в Златоуст.

«Они увидели, что мы подъехали, побежали закрывать туалет, а в этот момент там находилась девушка. На наши мольбы и просьбы был отрицательный ответ», – цитирует одну из участниц событий АЧН.

На запертую дверь повесили табличку, что туалет закрыт на санитарную обработку, но очевидцы утверждают, что никакие работы не проводились. Открыли его минут через 20 и то только потому, что сопровождающие детей взрослые пригрозили сообщить в прессу. Поскольку автобусу нужно было уже ехать дальше, воспользоваться уборной смогли лишь несколько человек, всем остальные пришлось довольствоваться окрестными кустами.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube