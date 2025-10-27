Двух пострадавших во время взрыва в Копейске доставили на лечение в Нижний Новгород

Двух пострадавших во время взрыва в Копейске доставили спецбортом МЧС России в Нижний Новгород.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщины продолжат лечение

в Приволжском исследовательском медицинском университете Минздрава России – он специализируется на реабилитации пациентов с тяжелыми ожогами.

Челябинская область давно сотрудничает с вузом, и федеральный консилиум пришел к в выводу, что этих двух пациенток нужно доверить специалистам университетской клиники.

Копейчанок доставили на место самолетом Ил-76, оснащенным современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пострадавших сопровождали специалисты Минздрава России, – рассказали в региональном МЧС.

