Двух пострадавших во время взрыва в Копейске доставили на лечение в Нижний Новгород

Двух пострадавших во время взрыва в Копейске доставили спецбортом МЧС России в Нижний Новгород.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщины продолжат лечение
в Приволжском исследовательском медицинском университете Минздрава России – он специализируется на реабилитации пациентов с тяжелыми ожогами.
Челябинская область давно сотрудничает с вузом, и федеральный консилиум пришел к в выводу, что этих двух пациенток нужно доверить специалистам университетской клиники.
Копейчанок доставили на место самолетом Ил-76, оснащенным современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пострадавших сопровождали специалисты Минздрава России, – рассказали в региональном МЧС.
Челябинск, Софья Артемьева
