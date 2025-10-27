На Урале учительница избила школьника на уроке

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении педагога, избившего школьника прямо на уроке.

Как сообщили РИА «Новый День», в региональном СУ СКРФ, инцидент произошел в селе Берлин Троицкого района. Известно о нем стали после того, как одноклассники ребенка выложили в сеть видео: учительница два раза ударила по голове 9-летнего мальчика. По версии авторов видео, женщину вывело из себя то, что ребенок неправильно отвечал и неверно ставил ударения в словах.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

«В настоящее время следователем СК России назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся первоначальные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям или бездействию руководства образовательного учреждения», – прокомментировали в ведомстве.

Челябинск, Софья Артемьева

