Полиция предупредила южноуральцев об очередной схеме обмана: мошенники рассылают сообщения с просьбой «проголосовать за ребенка (рисунок, благотворительный конкурс и так далее)».

Утверждается, что это поможет получить грант на лечение или принесет победу в соревновании. Однако ссылки ведут на фишинговый сайт: после перехода и авторизации мошенники получают доступ к вашему аккаунту Telegram и могут рассылать аналогичные сообщения уже от вашего имени.

«Не переходите по подобным ссылкам, даже если их прислал знакомый, уточняйте информацию лично у ваших контактов и не верьте «благотворительным голосованиям» на неизвестных сайтах», – призывают в ведомстве.

Челябинск, Софья Артемьева

